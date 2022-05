Dezvoltarea competentelor printr-o poveste Erasmus, traita de prof. Gina Manolache de la CSEI Maicanesti

In perioada 4-7 mai ,prof. Gina Manolache a facut parte din echipa Romaniei,in cadrul proiectului Erasmus+,,The Power Of Digischools",proiect ce s-a desfasurat in Polonia,alaturi de presedinta asociatiei ,,Allons-y" din Craiova,doamna profesor,Camelia Elena Dumitrache.Proiectele Erasmus aduc in randul cadrelor didactice, o noua experienta, o noua poveste: aceea a vietii scolare interculturale, in care elevii si cadrele didactice devin parte a comuniunii de experiente europene. Una dintre ... citeste toata stirea