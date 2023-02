DJ 205 H Paunesti - Domnesti si DJ 202 F Balesti - Mihalceni interzise traficului pana la deblocare!

In judetul Vrancea, in acest moment, mai exista doua drumuri judetene blocate, dar pe care se actioneaza cu utilaje de deszapezire pentru rezolvarea problemelor aparute. Astfel, DJ 205 H Paunesti - Domnesti (se actioneaza cu o freza si o lama) si DJ 202 F Balesti - Mihalceni (se actioneaza cu o freza si o vola) sunt interzise traficului pentru cateva ore, pana la stabilizarea situatiilor.Totodata, se circula in conditii de iarna si se actioneaza pentru deszapezire pe mai multe sectoare de ... citeste toata stirea