In perioada, 15-22.10.2023, un grup de patru persoane, doi studenti si doua cadre didactice ale Scolii Gimnaziale Nr.2 Bordeasca Veche, comuna Tataranu, prof. Mirela Serea si prof. Steluta Batrinu, au participat la un proiect Erasmus, in Kemer, Antalya, Turcia.Tematica proiectului international, Digital Entrepreneurship and Leadership in Europe (D.E.A.L in Europe), a avut drept scop familiarizarea tinerilor angajati cu un set de abilitati TIC, necesare atat pentru dezvoltarea personala, cat ... citeste toata stirea