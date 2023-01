Doua minore din Adjud, date disparute. Politistii fac apel la sprijinul populatiei pentru gasirea fetelor

Politistii din Vrancea cauta doua minore, ambele in varsta de 15 ani, din municipiul Adjud, care au plecat voluntar de la domiciliu si nu s-au mai intors. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acestora sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la 112.Astazi, 17 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Adjud au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca in dimineata zilei de 17.01.2023, in jurul orei 07.45, ... citeste toata stirea