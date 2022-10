Drept la replica solicitat Ziarului de Vrancea de prefectul judetului Nicusor Halici.Cititi si precizarile ZdV in legatura cu acesta

Dreptul la replica solicitat se refera la articolul Una dintre cele mai mari gafe ale prefectului Halici de la investire: "Garantarea" publica a primarului Dorel Chitic! publicat in editia online de luni 03 octombrie 2022 a Ziarului de VranceaPrefectul de Vrancea, Nicusor Halici:"Urmare a articolului aparut in Ziarul de Vrancea in data 3 octombrie 2022 intitulat "Una dintre cele mai mari gafe ale prefectului Halici de la investire: "Garantarea" publica a primarului Dorel Chitic!", facem ... citeste toata stirea