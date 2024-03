"Duel"curios PNL-PSD in comunicate de presa, dupa demiterea lui Mindrila de la sefia Spitalului Judetean Focsani

Reamintim ca pus si mentinut politic de PSD timp de sapte ani in fotoliul banos si influent de director general al Spitalului Judetean "Sfantul Pantelimon" din Focsani, desi fusese condamnat penal cu acuzatia ca a furat din alimentele sinistratilor dupa inundatiile din 2005, Constantin Mindrila a revenit la conducerea celei mai mari unitati sanitare din judet in luna martie 2021, dupa ce in luna mai a anului 2020 fusese supendat din functie de ministrul sanatatii de atunci, Nelu Tataru. ... citește toată știrea