Prin intermediul unui comunicat de presa transmis de Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea este anuntata inceperea in perioada 16 iulie-20 august 2023, in fiecare duminica, intre orele 16:00-17:30 se va desfasura a III-a editie a proiectului "Scoala din Curtea Bisericii" (Clubul de duminica) . Ca si in ceilalti ani, atelierele propuse se vor desfasura in curtea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Faraoanele, cu acordul si binecuvantarea parintelui paroh Nicolae Gheba, sau, dupa ... citeste toata stirea