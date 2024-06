Dupa finalizarea cursurilor de astazi, vineri, 21 iunie 2024, incepe vacanta de vara pentru elevi. Structura anului scolar 2024-2025

Dupa finalizarea cursurilor de astazi, vineri, 21 iunie 2024, elevii vor intra in vacanta de varaPotrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, aceasta este ultima zi de scoala din acest an pentru elevi.Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa au incheiat anul scolar pe 7 iunie 2024, iar cei din clasa a VIII-a pe 14 iunie 2024Elevii din invatamantul liceal - filiera tehnologica si din invatamantul profesional intra in vacanta pe 28 iunie.Structura anului ... citește toată știrea