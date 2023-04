Planul rosu de interventie a fost activat pe E85 in noaptea de marti spre miercuri (25-26 aprilie), in urma unui accident rutier produs intre Calimanesti si Pufesti, in care a fost implicat un autocar care transporta pasageri din Republica Moldova. Opt victime au fost examinate de echipajele SAJ Vrancea sosite la locul producerii accidentului, doua dintre acestea fiind ulterior transportate la spital.SAJ Vrancea - 26 aprilie, ora 02.23: In data de 25.04.2023 la ora 23.49 SAJ Vrancea a primit ... citeste toata stirea