E85: Trafic blocat pe un sens de mers la Dumbraveni dupa un accident intre o ambulanta si un autoturism

Sensul de mers Focsani-Bucuresti a fost blocat mai bine de o ora duminica dupa amiaza, la Dumbraveni (DN2 E85), din cauza unui accident rutier in care au fost implicate o ambulanta apartinand SAJ Vrancea si un autoturism. Conform IPJ Vrancea, in momentul coliziunii, in ambulanta se afla o pacienta in drum spre spital. Din primele date, in urma impactului, femeia care se afla la volanul autoturismului a fost ranita. Ambele femei au fost preluate si transportate la Spitalul Judetean din Focsani. ... citeste toata stirea