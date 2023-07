Traficul rutier pe sensul Buzau-Focsani este blocat la acest moment, in dreptul localitatii Dumbraveni (DN2 E85), dupa un accident in care au fost implicate trei autovehicule.Doua persoane au suferit leziuni, una dintre acestea fiind transportata de un echipaj din cadrul SAJ Vrancea la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean "Sf. Pantelimon" Focsani.IPJ Vrancea - 3 iulie, ora 11.36: Politistii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112. In ... citeste toata stirea