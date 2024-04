Echipa de robotica "AICitizens" a C.N."Al.I.Cuza" Focsani este la Houston.Participa la etapa mondiala a "First Tech Challenge"

Reamintim ca echipa de robotica a Colegiului National "Al.I.Cuza" Focsani a reusit succes de prestigiu! Astfel echipa de robotica "AICitizens" de la Colegiul National Al.I.Cuza Focsani reprezinta Romania in SUA la Competitia "FIRST Tech Challenge" (n.r. un fel de Campionat Mondial de robotica al elevilor) dupa ce a castigat duminica, 24 martie 2024 finala competitiei nationale "FIRST Tech Challenge Romania" (n.r. in fapt Campionatul National de Robotica al elevilor) desfasurata la Iasi. Prin ... citește toată știrea