Echipa de robotica "AICitizens" a CN "Al.I.Cuza" Focsani inspira tineretul vrancean prin tehnologie si inovatie

Cititi in continuare o informare de presa in legatura cu participarea recenta a echipei de robotica "AICitizens" a Colegiului National "Al.I.Cuza" Focsani la proiectul "Excelenta in centru", organizat la Centrul de Tineret Vrancea.Echipa AICitizens Inspira Tineretul Vrancean prin Tehnologie si InovatieIn cadrul proiectului "Excelenta in centru", organizat la Centrul de Tineret Vrancea, echipa de robotica AICitizens a avut ocazia sa impartaseasca experientele si realizarile sale cu elevii ... citește toată știrea