Edil trimis in judecata dupa ce sediul primariei a ars in incendiu. Cum se apara cel acuzat de distrugere din culpa

Incendiul a avut loc in luna ianuarie 2019 iar procurorii au documentat timp de trei ani evenimentul pana au trimis dosarul la judecatori. In urma cu mai bine de trei ani, mai exact pe data de 10 ianuarie 2019, cladirea Primariei comunei vrancene Fitionesti a fost cuprinsa de flacari si a ars complet.Pompierii s-au luptat timp de cateva ore cu flacarile, dar din pacate nu s-a mai putut salva mare lucru din incaperi, cu exceptia unor sume de bani din casierie si aparatura electronica. In rest, ... citeste toata stirea