Educatia fiscala timpurie ofera posibilitatea fiecarui copil sa devina un adult responsabil

In data de 19.05.2022 reprezentanti ai Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea au sustinut la Scoala Gimnaziala Gagesti din comuna Bolotesti o lectie deschisa in cadrul proiectului derulat la nivel national,"Educatie fiscala in scoli", proiect reluat dupa perioada de pandemie.Au fost prezentate intr-o maniera atractiva si intr-un limbaj adaptat varstei elevilor informatii referitoare la taxe si impozite, cine le colecteaza in Romania, la obiectivele si misiunea Agentiei Nationale ... citeste toata stirea