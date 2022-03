Eleva de la CNPSH Focsani voluntara in proiectul ,,Volunteering Connecting Communities",Erasmus+,Sarajevo,2022

Andreea Gabriela Manolache,eleva in clasa a XI-a E la Colegiul National Pedagogic,,Spiru-Haret",Focsani a fost voluntara in cadrul proiectului international,,Volunteering Connecting Communities",Erasmus+,Sarajevo,2022Se spune ca voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica,in folosul altora,fara a primi o contraprestatie materiala.Andreea Gabriela Manolache,eleva in clasa a XI-a E la Colegiul National Pedagogic,,Spiru-Haret", ... citeste toata stirea