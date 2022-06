Elevi din Ucraina in vizita la Primaria Municipiului Focsani!

* Primarul Municipiului Focsani s-a intalnit sambata, 4 iunie 2022, cu elevi si profesori de la Liceul "Alexandru cel Bun" Cernauti, aflati intr-o vizita de doua zile la Focsani *In cadrul discutiilor purtate, Primarul Misaila a subliniat importanta relatiilor bilaterale intre Focsani si Cernauti, in contextul in care ambele sunt considerate "Orase ale Unirii", dar si in contextul actualei crize din Ucraina."Pot spune ca vizita dumneavoastra la Focsani este si una simbolica. Astazi s-au ... citeste toata stirea