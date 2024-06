Elevi scolarizati in Focsani, in anul scolar 2024/25, la invatamantul profesional in sistem dual la specializarea electrician joasa tensiune

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Focsani face publice conditiile in care scolarizeaza in anul scolar 2024/25 elevi la invatamantul profesional in sistem dual la specializarea electrician joasa tensiune"In anul scolar 2024/2025 Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Focsani anunta ca scolarizeaza elevi la invatamantul profesional in sistem dual la specializarea electrician exploatare joasa tensiune in colaborare cu operatorii economici ELECTRIC LIGHT , DISTRIBUEsIE ... citește toată știrea