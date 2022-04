Elevii clasei a VIII-a din judetul Vrancea au sustinut astazi proba scrisa a simularii la Limba si literatura romana. Maine, 5 aprilie 2022, se va desfasura simularea probel scrise la Matematica

Elevii clasei a VIII-a din judetul Vrancea au sustinut astazi, 4 aprilie 2022, proba scrisa a simularii la Limba si literatura romana.La nivelul judetului Vrancea sunt inscrisi in clasa a VIII-a, in anul scolar curent, un numar de 2955 elevi.Pentru simularea probei scrise la Limba si literatura romana s-au prezentat 2731 de elevi de clasa a VIII-a. 224 de elevi au fost absenti.Simularea s-a desfasurat in 90 de centre de examen, in bune conditii si cu respectarea prevederilor metodologice. ... citeste toata stirea