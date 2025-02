Elevii din Vrancea intra de astazi in "vacanta de schi" 2025

Incepand de astazi, 17 februarie 2025, elevii din judetul Vrancea se bucura de o noua pauza de la cursuri, cunoscuta sub numele de "vacanta de schi". Aceasta saptamana libera este inclusa in structura anului scolar 2024-2025 si a fost stabilita la nivelul fiecarui judet de catre Inspectoratele Scolare."Vacanta de schi" 2025 nu are o perioada fixa la nivel national, ci este organizata diferentiat, astfel incat elevii din diverse judete sa beneficieze de zile libere in momente distincte. In ... citește toată știrea