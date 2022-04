Elevii din Vrancea invitati sa participe la consultarea, pe problematica sistemului de evaluare

Prin intermediul unui comunicat de presa Consiliului Judetean al Elevilor( CJE) din Vrancea invita elevii din judet sa participe la consultarea lansata la nivel national in ceea ce priveste pe problematica sistemului de evaluare.Cititi in continuare continutul integral al comunicatului de presa facut public de Consiliul Judetean al Elevilor(CJE) din Vrancea pe acest subiect.In contextul in care se discuta aprobarea unei noi structuri scolare, Consiliul National al Elevilor lanseaza o ... citeste toata stirea