Elevii Scolii Postliceale Sanitare "Vasile Alecsandri" au donat sange!

35 elevi ai Scolii Postliceale Sanitare "Vasile Alecsandri" Focsani, calificarile Asistent Medical Farmacie si Asistent Medicina Generala, insotiti de profesorii coordonatori Codrescu Claudia si Savin Mihaela, au participat la actiunea umanitara "Viata intr-o picatura", campanie de donare de sange organizata de Scoala Postliceala Sanitara "Vasile Alecsandri" Focsani, in colaborare cu "Asociatia Hope and for Life".Activitatea este debutul unei campanii de constientizare a ... citeste toata stirea