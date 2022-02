Exclusiv!Acuzatii din partea apropiatilor lui Marian Oprisan la adresa lui Nicusor Halici, noua propunere de prefect a PSD Vrancea

Dupa publicarea, vineri 4 februarie 2022, in Ziarul de Vrancea a articolului Miza numirii lui Nicusor Halici in functia de prefect de Vrancea, cotidianul nostru a primit urmatorul mesaj din interiorul conducerii filialei PSD din judetul nostru. "Am citit articolul cu Halici prefect. Este partial adevarat, nu cunoasteti toate amanuntele dar vi le spunem in continuare daca sunteti interesati.""Cat priveste desemnarea dlui Halici pentru functia de prefect, lucrurile stau asa: in sedinta ... citeste toata stirea