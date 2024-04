Exclusiv!Primarul Marasestiului, Dorel Valerica Chitic are interzis, incepand din septembrie 2024, timp de 3 ani la ocuparea functiei!

Ziarul de Vrancea va prezinta in continuare "bomba electorala" a momentului in Vrancea!Primarul Marasestiului are interzis, incepand din septembrie 2024, timp de 3 ani. la ocuparea functiei!Precizarea apare scrisa negru pe alb publicata pe portalul Agentiei Nationale de Integritate(ANI) si a fost aflata si verificata de cotidianul nostru.Asadar, informatiile recent aflate si verificate de cotidianul nostru, spun ca primarul in functie al orasului Marasesti, controversatul Dorel Valerica Chitic ... citește toată știrea