Famlia acuza: Batrana de 84 de ani tinuta flamanda 3 zile la Spitalul Judetean Focsani, pentru a fi operata, si uitata asa

Un nou caz care ridica serioase semne de intrebare asupra modului in care sunt tratati bolnavii la Spitalulul Judetean de Urgenta "Sfantul Pantelimon" Focsani a aparut in spatiul public local marti, 06 septembrie 2022. Ziarul de Vrancea a stat de vorba cu apartinatorii unei paciente care acuza un medic de la compartimentul chirurgie plastica al Spitalului de faptul ca ar fi tinut-o timp de trei zile pe aceasta, in varsta de 84 de ani, flamanda sub pretextul ca va fi operata. Insa, spun rudele ... citeste toata stirea