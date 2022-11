Fara precedent | Nicusor Halici forteaza alegerea sa in fruntea PSD Vrancea fara voturile delegatilor din municipiile judetului

Din informatiile cotidianului nostru, Nicusor Halici si sustinatorii sai din cadrul Consiliul Politic Judetean al PSD Vrancea au hotarat in sedinta lor de miercuri 09 noiembrie 2022 programarea pentru sambata 12 noiembrie 2022 a conferintei judetene de alegeri.Faptul fara precedent este insa acela ca respectiva convocare a fost hotarata in ciuda realitatii existente care este aceea ca adunarile generale de alegeri nu s-au desfasurat inca in organizatiile municipale PSD la Adjud si Focsani. ... citeste toata stirea