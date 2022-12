Farmacia verde a profesorului odobestean Vasile Tarciniu: Astazi despre "Napraznicul care poate vindeca orice boala" - partea II-a

Tratamente interne cu napraznicNapraznicul poate vindeca orice boala,a spus Sfantul Robert.Napraznicul sau Iarba Sfantului Robert, este o planta lasata mostenire de acest sfant, cu care el a facut multe minuni terapeutice in timpul vietii.Acest sfant in anul 1000 dupa Hristos, traia intr-o mica manastire din Franta, la Molesme si putea vindeca orice boala, punand toate miracolele terapeutice in seama lui Dumnezeu, pe care-l chema in ajutor, prin rugaciuni fierbinti si posturi indelungate, ... citeste toata stirea