Farmacia verde are leacuri pentru tot felul de afectiuni. Iarba talharului folosita cum trebuie, alina dureri si vindeca rani din cap pana in picioare, afectiuni externe, dar si interne.Plantele tamaduitoare sunt daruri ceresti care ne vindeca si ne invioreaza.Nu este boala fara remediu, ramane doar ca oamenii sa-l caute si sa-l gaseasca. In toate timpurile, omul de la sat a folosit plante si buruieni ca mijloace pentru mentinerea vigorii fizice si a sanatatii sau ca remedii pentru ... citeste toata stirea