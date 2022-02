Farmacia verde a profesorului odobestean Vasile Tarciniu | Astazi despre planta medicinala numita PODBAL

Astazi inauguram o noua rubrica in Ziarul de Vrancea, intitulata "Farmacia verde a profesorului odobestean Vasile Tarciniu". Colaborator al cotidianului nostru, profesorul este un pasionat si documentat culegator si utilizator de plante medicinale pe care le gaseste in natura. Astazi profesorul Vasile Tarciniu a ales sa inceapa noua sa rubrica in Ziarul de Vrancea cu planta medicinala numita "podbal"Podbalul este o planta medicinala, folosita de mii de ani in medicina populara, printre cei ... citeste toata stirea