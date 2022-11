"Fii avocat in scoala ta" a inceput si in Vrancea

* Vineri, 4 noiembrie, Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea a fost gazda conferintei de lansare a proiectului "Fii avocat in scoala ta" (FAST), aflat la cea de a doua editie * Sase avocati vranceni si 3.706 elevi vor sta fata in fata * Sefii magistratilor si avocatilor vranceni se implica si ei in proiect *Prin implicarea a sase avocati vranceni, voluntari in proiect, Mariana Birsan, Daniela Anisoara Coman, Danut Plesa Plugaru, Ramona Angela Roman, Octavia Violeta Seserman si Ana Maria ... citeste toata stirea