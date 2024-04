Filialele USR, PMP si Forta Dreptei din judetul nostru au semnat protocolul de constituire al Aliantei Dreapta Unita Vrancea

Marti, 9 aprilie 2024, fost semnat protocolul de constituire al flialei Vrancea a Aliantei Dreapta Unita (ADU).Protocolul de colaborare a fost semnat de catre presedintii filialelor USR, PMP si Forta Dreptei, din judetul nostru deschizand calea pentru colaborarea celor trei formatiuni in perspectiva alegerilor locale din 9 iunie 2024.Marti, 9 aprilie 2024, a marcat o noua etapa in peisajul politic al judetului Vrancea, odata cu constituirea oficiala a Aliantei Dreapta Unita (ADU) in aceasta ... citește toată știrea