Focsanean retinut dupa ce a incalcat ordinul de protectie si a "scapat" de bratara electronica prin care era monitorizat

Un focsanean in varsta de 35 de ani a fost arestat pentru 24 de ore dupa ce a distrus bratara de monitorizare care ii fusese aplicata in urma a unui ordin de protectie emis pe 14.10.2022 de catre Judecatoria Focsani. Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "incalcarea ordinului de protectie" si "distrugere".La data 20 octombrie a.c., ora 00.03, politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica Focsani s-au deplasat pe raza municipiului, ... citeste toata stirea