Focsaneanul dat disparut de familie ieri seara a revenit acasa in cursul noptii

Politistii vranceni si-au incheiat misiunea de cautare a focsaneanului dat disparut sambata seara, dupa ce barbatul a revenit acasa in cursul noptii.Reamintim ca sambata, 14 mai, la ora 22:45, politistii faceau apel la sprijinul populatiei pentru gasirea lui Gherghe Valentin, in varsta de 41 de ani. Duminica dimineata, politistii au revenit cu informatia potrivit careia focsaneanul a revenit singur la domiciliu.Stirea initiala IPJ Vrancea - 14 mai, ora 22.45: In aceasta seara, in jurul orei ... citeste toata stirea