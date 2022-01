Fonduri europene pentru aducerea elevilor la scoala. Copiii vor primi masa calda si imbracaminte

In Vrancea se deruleaza doua proiecte de orientare scolara si sanse de reintegrare in care sunt implicati aproape 500 de elevi si profesori. Inspectoratul Scolar Vrancea este partener in proiectul "Vino la scoala! Schimba-ti destinul!", care are ca obiectiv reducerea abandonului scolara elevilor aflati in situatii de risc din judetul Vrancea.Proiectul are ca beneficiari directi 273 de elevi din Scoala Gimnaziala Vizantea Razaseasca, Scoala Gimnaziala Chiojdeni, Scoala Gimnaziala Jitia si ... citeste toata stirea