Formularele pentru obtinerea ajutorului pentru incalzirea locuintei pot fi ridicate de la sediul Enet Comercial Focsani

Prin intermediul unui comunicat de presa Enet Focsani isi anunta abonatii ca incepand de astazi, 17.10.2022, se pot ridica formularele necesare in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2022 -2023, precum si pentru suplimentul de energie. Formularele mentionate pot fi ridicate de la sediul Enet Comercial, strada Cuza Voda nr. 3, (vizavi de Tribunalul Vechi) de luni pana joi intre orele 08:00 - 15:30 si vineri intre orele 8:00 - 13:00. Cititi in continuare ... citeste toata stirea