Prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Ion STEFAN al presedintelui formatiunii politice Forta Dreptei Vrancea isi prezinta cei doi primari care si-au obtinut mandatele in urma alegerilor din 9 iunie 2024"Forta Dreptei Vrancea a reusit la scrutinul din 9 iunie sa obtina doua mandate de primari, in doua localitati care decenii la rand au fost sub conducere pesede. Este vorba despre doi oameni care au crezut in schimbare si care au muncit zi de zi pentru a-i aduce pe ... citește toată știrea