Fost primar condamnat la inchisoare cu executare. El zice ca este victima "prietenilor" din politica

Dosarul fostului primar Neculai Ionescu s-a judecat la Tribunalul Vrancea. Fostul edil a mai avut si in trecut probleme cu legea. Fostul primar al comunei Homocea, Neculai Ionescu, a fost condamnat la 3 ani, 5 luni si 5 zile inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Galati.Ionescu a fost acuzat de savarsirea infractiunii de tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte ... citeste toata stirea