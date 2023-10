Cu vechime de 23 de ani in invatamant, profesoara Teodora Bentz de la Colegiul National "Al.I. Cuza" din Focsani a fost inspector scolar de limba si literatura romana la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea in 2018 si a fost a fost admisa, in luna octombrie 2017, in Corpul de Experti al Corpului de Control din cadrul Ministerului Educatiei Nationale (MEN).In perioada 2018-2019 profesoara Teodora Bentz a fost director adjunct al Colegiului National "Al. I. Cuza", Focsani, iar in perioada ... citeste toata stirea