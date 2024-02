Fostul parlamentar de Vrancea, Florin Secara este noul presedinte al Partidul Ecologist Roman(PER)

Partidul Ecologist Roman (PER) anunta o noua directie sub conducerea noului presedinte, fostul deputat de Vrancea, din mandatul 2012-2016, Florin Secara. Cu o viziune proaspata si ambitioasa, Secara isi propune sa duca partidul in toate randurile de alegeri din 2024, urmarind sa construiasca o societate verde si sanatoasa pentru toti cetatenii Romaniei.Noul presedinte al PER a adus critici dure la adresa clasei politice actuale, afirmand ca tara este "asfixiata de o clasa politica indolenta". ... citește toată știrea