Fostul paroh al bisericii din Dragosloveni va candida din partea PNL la functia de primar al comunei Cotesti

Anuntul prin care Valeriu-Iulian Roscan, fostul paroh al bisericii din Dragosloveni face cunoscut faptul ca va candida din partea PNL la functia de primar al comunei Cotesti a fost facut recent prin intermediul unei postari actvata pe contul de facebook al acestuia."Sunt fiu al Comunei Cotesti , am copilarit aici , am absolvit cursurile Scolii Nr.1 din Cotesti ! Am urmat apoi Seminarul Teologic din Buzau ,unde vreme de 5 ani am fost format ca om , urmatorii 4 ani cursurile la zi ale ... citește toată știrea