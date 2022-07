In sedinta ordinara a Consiliului Judetean Vrancea de joi 7 iulie 2022 miniparlamentul mentionat a fost completat cu un nou membru, Catalin Laurentiu Saftoiu, membru PSD, care a si depus juramantul in noua sa calitate de consilier judetean.Conform informatiilor vehiculate in mediul online local Catalin Laurentiu Saftoiu este fostul sofer al lui Marian Oprisan, cunoscut drept omul "bun la ... citeste toata stirea