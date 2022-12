Foto | 2 profesori si 5 elevi de la Colegiul Tehnic "V.D.Cotea" Focsani au participat la un proiectul Erasmus+ la Berlin

Asociatia Allons-y a sprijinit 2 profesori si 5 elevi de la Colegiul Tehnic "V.D.Cotea" sa participe in proiectul Erasmus+ "Young and Creative", desfasurat la Berlin in perioada 5-14 decembrie. Proiectul a fost initiat de organizatia Zentralrat der Serben in Deutschland e.V. din Germania, care are ca scop principal reprezentarea intereselor sarbilor care locuiesc in Germania, fara a pierde identitatea nationala si ca o contributie la construirea unei societati multiculturale si la consolidarea ... citeste toata stirea