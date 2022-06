FOTO | 9 elevi si 3 profesoare de la Scoala Gimnaziala din Sihlea, in schimb de experienta in Grecia, in cadrul unui proiect Erasmus+

Elevi si profesori de la Scoala Gimnaziala "Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica" Sihlea s-au aflat intr-o mobilitate internationala in Grecia, in cadrul unui proiect Erasmus+.Scoala Gimnaziala,,Principele Serban Ghica si Principesa Aristita Ghica" Sihlea este coordonator in proiectul European Erasmus+, WEllbeing to Reduce Early School Leaving, actiune KA2-parteneriate strategice in domeniul scolar, aprobat spre finantare de catre Comisia Europeana prin Agentia Nationala ... citeste toata stirea