Foto | 99 de parohii si 1404 beneficiari din Vrancea au participat la proiectul catehetic "Hristos Se naste, slaviti-L!"

In perioada 14 noiembrie - 25 decembrie 2022, preotii din Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei au derulat in parohii proiectul catehetic Hristos Se naste, slaviti-L!, initiat de Sectorul Invatamant si activitati cu tineretul al Eparhiei.Activitatile proiectului au fost destinate copiilor, adolescentilor si tinerilor, desfasurandu-se pe parcursul a 6 intalniri, cate una in fiecare saptamana a Postului Nasterii Domnului. Au avut loc dezbateri si alte activitati specifice acestei perioade, pornind ... citeste toata stirea