Foto | Actiune umanitara prezenta acest weekend in judetele Galati, Braila si Vrancea

Actiunea Umanitara "Daruim de Craciun - Acolo unde nu ajunge Mos Craciun, ajungem noi", organizata de "Comunitatea 4x4 Vrancea", in colaborare cu "Jeep 4 Life - Helping Others", Asociatia Montana Carpati si Asociatia Energia Inteligenta, a fost prezenta in weekend-ul 14-15 decembrie in trei judete: Galati, Braila si Vrancea. Beneficiarii campaniei sunt 400 de copii si 100 de adulti, persoane varstnice sau familii aflate in dificultate.Cititi in continuare comunicatul de presa transmis de ... citește toată știrea