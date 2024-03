Foto | Activitate de ajutorare a batranilor suferinzi in Protoieria Panciu

Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, si sub indrumarea parintelui protopop Cristinel Popa, in cadrul Protoieriei Panciu se desfasoara mai multe activitati dedicate semenilor aflati in suferinta, in contextul Anului omagial al pastoratiei si ingrijirii bolnavilor.O prima astfel de actiune cu scop social-filantropic a avut loc vineri, 1 martie 2024, chiar in ziua Martisorului, cand tinerii membri ai grupului catehetic din Parohia "Buna ... citește toată știrea