Foto| Activitate in cadrul unui proiect Erasmus+, in Sicilia, Italia, cu elevi de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din Focsani

In perioada 21 - 25 martie 2022, douazeci si doi de elevi de la Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" din Focsani, insotiti de cinci profesoare, Doina Boboc, Mihaela Enache, Nicoleta Hurmuzache-director adjunct al liceului, Ioana Ghiorghiu si Paula Cristina Popescu, responsabilul acestui proiect international , au participat la a cincea mobilitate, "European Badge for futurejobs", din cadrul proiectului Erasmus+ de parteneriat strategic in domeniul educatiei scolare-proiect de schimb interscolar ... citeste toata stirea