Foto | Activitate pentru promovarea sigurantei elevilor si profesorilor la Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi'' Focsani

Marti, 05.04.2022, elevii Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi'' Focsani au participat la o activitate pentru promovarea sigurantei elevilor si profesorilor.Activitatea a avut loc conform ,,Planului teritorial comun de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Vrancea, in anul scolar 2021-2022" si a campaniei ,,Tu esti viitorul tau! ... citeste toata stirea