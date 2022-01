Foto | Apel umanitar:5 copii din satul vrancean Faurei au nevoie de o casa pe care sa n-o zboare vantul

O mama cu 5 copii, din satul Faurei, com. Garoafa are nevoie de o casa. Acoperisul de deasupra capului nu mai e sigur si se poate prabusi la un cutremur de cateva grade. Alina, care isi creste singura copiii, este ingrozita, dar nu are ce face, banii sunt putini, doar alocatia copiilor si indemnizatia de insotitor pentru fiica cea mare, aflata la pat, care s-a nascut cu o boala cumplita. Tatal copiilor a plecat demult, uitand ca are obligatii... Dar copiii au nevoie de o casa in care sa poata ... citeste toata stirea