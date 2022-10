Foto | Campanie voluntar-umanitara de strangere de fructe si legume la Liceul Tehnologic "Al. I. Cuza" Panciu

In saptamana 17-21 octombrie 2022, s-a derulat in cadrul liceului o ampla campanie de strangere de fructe si legume. Aceasta actiune, marca Strategia Nationala de Actiune Comunitara (SNAC)- care cuprinde activitati de voluntariat, a solicitat elevilor, si implicit parintilor acestora, sub indrumarea invatatorilor si profesorilor diriginti, donarea de fructe/legume/conserve pentru persoanele aflate in dificultate: bolnavi, batrani, copii, vulnerabili. Implicarea cadrelor didactice si a elevilor ... citeste toata stirea